Иран передал хуситам технологию баллистической ракеты

Иран передал йеменским хуситам технологию морской баллистической ракеты «Гадр». Об этом сообщает Tasnim.

В агентстве отметили, что первая ракета «Гадр» была разработана покойным иранским командующим Хасаном Техрани-Могадамом более десяти лет назад.

«Теперь эта технология находится в распоряжении йеменских вооруженных сил. Созданная по образцу иранской ракеты, ракета "Мухит" ("Океан") способна взрывать морские цели», — говорится в тексте.

Отмечается, что «Мухит» также имеет оптическую головку самонаведения.

Ранее сообщалось, что йеменские хуситы атаковали противокорабельными ракетами торговое судно в Красном море.

С начала палестино-израильского конфликта правящее на севере Йемена движение «Ансар Алла» предупредило о намерении атаковать все корабли, имеющие отношение к Израилю или направляющиеся в его порты. С тех пор хуситы неоднократно запускали ракеты и беспилотники по судам в Красном море.