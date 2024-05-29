На выставке в парке «Патриот» показали новый антидроновый комплекс

Перспективный комплекс подавления дронов «Грибочек» представили на выставке «Комплексная безопасность», открывшейся в среду в подмосковном парке «Патриот», сообщил собкор NEWS.ru. По словам разработчиков, опытный вариант прибора, предназначенного для автомобилей, представляет собой блок с четырьмя излучателями помех.

Комплекс соединяет до трех блоков, так что прибор может одновременно подавлять сигналы управления дронами в 12 диапазонах радиочастот. Всего мультидиапазонный прибор перекрывает частоты от 400 до 6250 мГц. Это позволяет эффективно противодействовать, например, FPV-дронам на дальности до 250 метров, – рассказал NEWS.ru на условиях анонимности представитель конструкторского бюро «Комбат Центр», разработчика прибора.

По его словам, «Грибочек» предназначен в первую очередь для защиты транспорта от ударов БПЛА, в том числе медицинских или пожарных машин, а также автомобилей волонтерских организаций, доставляющих гуманитарную помощь в зону боевых действий.

«Грибочком» прибор назвали из-за характерной формы излучателей помех — каждый блок прибора похож на грибницу с четырьмя шляпками. Устройство проходит комплекс испытаний, – заявил представитель КБ, добавив, что пока оно выполняет весь комплекс поставленных задач.

Как стало известно 27 мая, житель Челябинской области Александр Григорьев погиб в зоне СВО. «Он вместе с водителем и оператором ехал на уазике на подъезде к передовой. И тут вражеский дрон… Прямое попадание в машину», — рассказал бывший адвокат Григорьева Алексей Пешков. В 2016 году суд оправдал Григорьева, расстрелявшего четырех уголовников, напавших на его дом.

Ранее Telegram-канал Baza опубликовал видео удара украинского дрона по грузовику в одном из сел Белгородской области. Всего, как сообщал губернатор региона Вячеслав Гладков, под огонь попали три автомобиля, в том числе один трактор. Минобороны России эту информацию не комментировало.

XV Международный салон «Комплексная безопасность» пройдет на трех площадках в Московской области с 29 мая по 1 июня.