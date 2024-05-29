Российская огнеметная система ТОС-2 уничтожила опорник ВСУ в районе Угледара

Огнемётная система ТОС-2 «Тосочка» российской группировки войск «Восток» уничтожила опорник ВСУ в районе Угледара. Об этом сообщило Минобороны РФ. Как отмечают в ведомстве, установка может выпускать до 18 термобарических реактивных снарядов, уничтожая при этом целые позиции ВСУ. В данный момент российские инженеры ведут работу над созданием новой огнемётной системы ТОС-3. Ожидается, что она будет оснащена более дальнобойной пусковой установкой. По словам аналитиков, огнемётные системы обладают мощной разрушительной силой.

Экипаж российской огнемётной системы ТОС-2 «Тосочка» уничтожил опорный пункт ВСУ в районе Угледара. Об этом сообщило Минобороны РФ.

«Расчёт новейшей тяжёлой огнемётной системы ТОС-2 «Тосочка» группировки войск «Восток» уничтожил выявленный разведкой опорный пункт с живой силой ВСУ в районе Угледара на Южно-Донецком направлении специальной военной операции», — говорится в пресс-релизе ведомства.

Как отмечается в материале МО РФ, огнемётчики выполняют боевые задачи круглосуточно, «поражая опорные и командные пункты, военную технику и другие важные цели». Координаты целей расчёты «Тосочки» получают от воздушной разведки. За один залп установка может выпускать до 18 термобарических реактивных снарядов, уничтожая при этом целые позиции ВСУ.

Главную опасность для экипажей ТОС представляют вражеские FPV-дроны, рассказал стрелок огневой поддержки с позывным Устав.

«Основные сейчас угрозы — в воздухе, в основном это беспилотные летательные аппараты, которые используются в современном бою», — пояснил военный.

Чтобы избежать ударов дронов противника, установку сопровождает группа огневого прикрытия, а после отработки по позициям врага военнослужащие оперативно скрывают ТОС в лесополосе, говорится в репортаже МО РФ.

«Стала бить дальше и мощнее»

Напомним, ТОС-2 «Тосочка» была впервые продемонстрирована широкой публике на параде Победы в Москве в июне 2020 года. Разработкой «Тосочки» занимались в 2016–2018 годах специалисты тульского научно-производственного объединения (НПО) «Сплав» имени А. Н. Ганичева. Выпуск машины был налажен на пермском предприятии «Мотовилихинские заводы».

«Тосочка» является продолжением линейки советских и российских тяжёлых огнемётных систем ТОС-1 «Буратино» и ТОС-1А «Солнцепёк».

В отличие от предшественников, которые были выполнены на гусеничной базе, ТОС-2 устанавливается на трёхосное колёсное шасси 6×6 автомобиля Урал-63706 с бронированной кабиной. Такое решение повысило уровень манёвренности и скорости передвижения установки.

«Тосочка» гораздо подвижнее гусеничных машин и дешевле в транспортировке. Кроме того, её проще производить», — сказал в комментарии RT военный эксперт Кирилл Фёдоров.

Как отмечает военный обозреватель Александр Бутырин, «Тосочка» благодаря колёсному шасси после отработки целей «может достаточно быстро сменить позицию, чтобы не попасть под ответный огонь».

В ТОС-2 изменился также процесс смены боекомплекта. Теперь для этого необязательно присутствие транспортно-заряжающей машины — перезарядка осуществляется с помощью крана, установленного на самой «Тосочке».

Изменениям подверглась и пусковая установка. Благодаря внедрению автоматической системы управления огнём было повышено быстродействие комплекса, а появление нового навигационного оборудования и баллистического вычислителя позволило вести огонь даже с неподготовленных позиций.

«Первое преимущество («Тосочки». — RT) — это, конечно же, разница во времени. Если на «Солнцепёке» у нас уходило больше времени занять позицию, узнать свою точку, то на втором ТОСе машина делает всё сама. То есть определяет своё местоположение, координаты цели сама рассчитывает», — рассказал командир огневого взвода ТОС с позывным Саратов в репортаже Минобороны РФ.

При этом по сравнению с «Солнцепёком» у ТОС-2 сократился боекомплект — с 24 до 18 снарядов. Однако благодаря модернизации боеприпасов и появлению более тяжёлой термобарической боеголовки площадь поражения не только не снизилась, а, наоборот, увеличилась с 4 до 6 га. Повысилась и дальность стрельбы, сообщают в Минобороны РФ. Теперь ТОС-2 может бить на расстояние до 20 км вместо 6 км у предшествующих систем.

«В ТОС-2 был улучшен боеприпас. Он стреляет дальше. При этом хоть количество самих боеприпасов снизилось, огневая мощь от этого не пострадала благодаря новой боевой части. В итоге ТОС стала бить дальше и мощнее», — говорит Александр Бутырин.

Стоит отметить, что «Тосочка» активно задействуется в зоне СВО. Она регулярно фигурирует в сводках Минобороны. Кроме того, о её востребованности в мае этого года сообщил и глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов.

«Самое ужасающее неядерное оружие»

В России сейчас ведутся работы над дальнейшим развитием линейки огнемётов. Так, в апреле этого года индустриальный директор кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии «Ростеха» Бекхан Оздоев сообщил о создании первого опытного образца новой тяжёлой огнемётной системы ТОС-3. По его словам, в новом комплексе разработчики решили вернуться к варианту с гусеничным шасси.

«Например, все знают тяжёлые огнеметные системы ТОС-1 «Солнцепёк» и ТОС-2 «Тосочка». Это мощнейшее оружие, которое хорошо показало себя в зоне СВО. Сейчас мы работаем над созданием новой тяжёлой огнеметной системы ТОС-3. Перспективная машина на гусеничной базе будет оснащена новой пусковой установкой. Это позволит увеличить дальность стрельбы, применять новые боеприпасы», — сообщил он.

Официальное название новой ТОС пока что неизвестно, однако, как сообщает ТАСС, ранее Омский завод транспортного машиностроения («Омсктрансмаш») подал заявку на регистрацию товарного знака ТОС-3 «Дракон».

Более подробной информации о характеристиках новой ТОС разработчики пока что не представили. Однако Александр Бутырин полагает, что ТОС-3, скорее всего, будет оснащаться устройствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

«Можно ожидать, что комплекс будет дополнен элементами РЭБ, чтобы защитить установку от БПЛА противника. Кроме того, модернизации может подвергнуться система наведения огня», — считает специалист.

Российской новинкой уже заинтересовались западные СМИ. Так, немецкая газета Die Welt назвала новую ТОС «ужасающим оружием», от которого не могут защитить даже бункеры.

«ТОС-3, если она вскоре появится на поле боя, может стать самым страшным оружием России в борьбе против Украины», — говорится в материале издания.

По словам аналитиков, западные СМИ придают такое значение этому оружию из-за его разрушительной силы.

«По площади поражения ТОСы не сравнимы с ядерным оружием, но они наносят очень большой ущерб личному составу, технике и строениям противника. Иногда его даже называют самым ужасающим неядерным оружием», — говорит Александр Бутырин.

Аналогичной точки зрения придерживается и Кирилл Фёдоров. По его словам, «если «Солнцепёк», «Тосочка» или новая модификация ТОС-3 отработает по опорнику полным пакетом, то, скорее всего, в этом опорнике живой силы уже не останется».