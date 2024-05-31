США и Германии надо перестать опасаться российского ядерного арсенала и разрешить ВСУ наносить удары по территории России западным оружием.

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Об этом в интервью газете Wirtualna Polska, выдержки из которого публикует РИА Новости, заявил бывший замминистра национальной обороны Польши генерал Вальдемар Скшипчак.

На Западе заявили о следующем ударе по России

«Сколько нам еще бояться и жить в страхе?», – задался он вопросом.

При этом Скшипчак утверждает, что ограничениями на использование западного оружия США и Германию пытаются заставить Украину пойти на уступки в конфликте с Россией.

«Подобные меры лишают украинцев права на оборону», – считает польский генерал.

Как ранее сообщала «Свободная Пресса», командир роты ударных БПЛА ВСУ Юрий Федоренко заявил, что Украина рискует потерять военную помощь со стороны США, если Киев нанесет удары по территории России американским оружием без разрешения Вашингтона.

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