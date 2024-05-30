В Госдуме раскрыли последствия мобилизации заключенных на Украине

Мобилизация заключенных на Украине может привести к увеличению уровня преступности в западной и центральной частях страны. Об этом рассказал первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий, пишет ТАСС.

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Ранее на Украине заявили о создании отдельных подразделений в Вооруженных силах Украины, где будут служить освобожденные заключенные-добровольцы.

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По словам Водолацкого, мобилизация заключенных направлена на пополнение рядов украинской армии и карательных подразделений. Он также предположил, что освобожденные заключенные, совершившие серьезные преступления, не готовы умереть за президента Украины и могут вернуться к преступной деятельности.

Ранее сообщалось, что Киев сформирует штурмовые отряды из мобилизуемых преступников. Это будут подразделения, которые состоят исключительно из лиц, отбывавших наказание, заверили украинские власти.

Напомним, 17 мая Владимир Зеленский подписал закон, разрешающий мобилизацию некоторых категорий заключенных. Закон предусматривает обязательное согласие на службу не только самих осужденных, но и командиров частей, где создадут отдельные спецподразделения из таких новобранцев.