В Курской области начался пожар после атаки беспилотников ВСУ

В российском регионе начался пожар из-за атаки украинских беспилотников
В частном домовладении Курской области начался пожар после атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил врио главы российского приграничного региона Алексей Смирнов в Telegram.
Уточняется, что дроны атаковали села Гордеевка и Успеновка, после атаки началось возгорание. Помимо того, взрыв повредил линию электропередачи.
«Проблемы с энергоснабжением отмечаются в Викторовском сельсовете района. Борьба с огнем и восстановительные работы начнутся, когда позволит обстановка», — добавил Смирнов.
Ранее в этот же день беспилотники ВСУ сбросили взрывчатку на жилые дома в поселке Теткино в Курской области.
«Возникшие пожары в двух домах, трех дворовых постройках и гараже удалось оперативно потушить силами спасателей и добровольных пожарных дружин», — написал врио губернатора.
Lenta.ru: главные новости