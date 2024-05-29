В Курской области начался пожар после атаки беспилотников ВСУ

В частном домовладении Курской области начался пожар после атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил врио главы российского приграничного региона Алексей Смирнов в Telegram.

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Уточняется, что дроны атаковали села Гордеевка и Успеновка, после атаки началось возгорание. Помимо того, взрыв повредил линию электропередачи.

«Проблемы с энергоснабжением отмечаются в Викторовском сельсовете района. Борьба с огнем и восстановительные работы начнутся, когда позволит обстановка», — добавил Смирнов.

Ранее в этот же день беспилотники ВСУ сбросили взрывчатку на жилые дома в поселке Теткино в Курской области.