Хуситы заявили об атаке на шесть коммерческих судов

Йеменские хуситы, состоящие в движении «Ансар Аллах», атаковали шесть коммерческих судов в ходе военной операции. Об этом сообщил военный представитель движения Яхья Сариа в эфире канала Al Masirah. NSN.FM

«В ходе военной операции были нанесены удары беспилотниками, противокорабельными и баллистическими ракетами по судам Laax, Morea и Sealady в Красном море. Также были атакованы Alba и Maersk Hartford в Аравийском море. Все суда получили повреждения из-за ударов», — сообщил представитель. Lenta.ru

«Целью шестой военной операции стало судно Minerva Antonia, которое было атаковано в Средиземном море несколькими крылатыми ракетами», - сказал Сариа. Как следует из заявления представителя организации, атакованные суда направлялись в Израиль. ТАСС