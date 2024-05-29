На Украине заявили о нехватке людей для новой волны мобилизации

На Украине наблюдается нехватка людей для проведения новой волны мобилизации. Об этом заявил командир роты ударных беспилотников Вооруженных сил страны (ВСУ) Юрий Федоренко в статье для Washington Post.

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«На Украине не хватит мужчин для второй волны мобилизации», — сказано в материале.

18 мая на Украине вступил в силу закон об усилении мобилизации. Теперь за неявку по повестке в военкомат гражданину запрещено управлять транспортным средством. Кроме того, находящимся за рубежом военнообязанным ограничат консульские услуги.

В мае украинские военные рассказали, что граждане страны недостаточно проинформированы о ходе мобилизации. По их словам, люди не знают, что происходит в боевых бригадах, им необходимо объяснять это. Как отмечалось, многие украинцы обеспокоены, что после призыва сразу попадут на фронт.