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Швеция передаст Украине самолеты дальней радиолокационной разведки

Шведские власти передадут Украине военную помощь на $1,25 млрд — это самый крупный пакет поддержки, который Стокгольм когда-либо направлял Киеву. Как пишет РБК со ссылкой на министра обороны Швеции Пола Йонсона, в пакет войдут в том числе два самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления Saab 340 AEW&C.

Киев получит самолеты дальней радиолокационной разведки
© Gnolam/Wikimedia Commons

Глава минобороны королевства рассказал, что, помимо самолетов, Швеция направит Украине боеприпасы для артиллерийских установок, бронетехнику и средства ПВО. При этом Стокгольм пока отказывается поставлять свои истребители JAS 39 Gripen, желаю сфокусироваться на программе по истребителям F-16.

Вышеуказанные самолеты Saab должны, по задумке шведских властей, усилить поставки американских F-16 и оказать положительное влияние на защиту Украины от воздушных угроз.

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26 мая Йонсон в интервью шведской газете Hallandsposten заявил, что Украина вправе вести самооборону посредством боевых действий по территории России, пока это не противоречит «законам проведения военных операций».

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