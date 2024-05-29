Стало известно, чем занимается муж Блиновской в зоне СВО

Военнослужащий Алексей Блиновский, муж блогера Елены Блиновской, находится в своем подразделении в зоне СВО. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на источник.

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Собеседник агентства отметил, что Алексей находится в подразделении, где находился с самого начала. Вместе с тем, добавил он, Блиновский «не появляется по месту службы и не выполняет никаких задач».

По его словам, военнослужащий пытался перевестись в другое подразделение, выполняющее задачи на передовой, но позже передумал. Он уточнил, что в связи с этим статус Алексея «как бы завис», но дело о самовольном оставлении части на Блиновского пока не заведено.

Экс-адвокат Эльман Пашаев, сослуживец Блиновского, заявил, в свою очередь, что сообщения в СМИ об отъезде мужа «королевы марафонов» из зоны спецоперации не соответствуют действительности.

«Такой бред пишут, что не знаю, что сказать. Как может военнослужащий, тем более он сейчас на передовой, покинуть военную часть без последствий», — пояснил юрист.

Ранее Пашаев рассказал журналистам, что Блиновский известен в подразделении под позывным «Брикс». Он уточнил, что их подразделение занимается квадрокоптерами и радиоэлектронной борьбой.

Напомним, что блогер Елена Блиновская обвиняется в том, что сокрыла от налоговов 906 млн рублей. Ее мужу было предъявлено обвинение в пособничестве в уклонении от уплаты налогов и отмывании доходов в особо крупном размере.

Блиновский, с тем, чтобы реабилитироваться, подписал контракт с Минобороны РФ и отправился в зону проведения СВО. Ему была поручена сборка беспилотников и обеспечение их логистики между подразделениями.