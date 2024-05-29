В офисе Зеленского сделали откровенное заявление о ситуации на фронте

ВС РФ имеют абсолютное преимущество в снарядах, ракетах, тактической авиации и живой силе. Об этом сообщил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

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«На данный момент российские войска имеют абсолютное преимущество в снарядах, ракетах и т. д.», — заявил Подоляк Bloomberg.

Он выразил опасения, что Россия может использовать это преимущество для давления на линию фронта и попытаться продвинуться вперед.

Ранее сообщалось о том, что российские войска массированно обстреляли ВСУ около населенных пунктов Старомайорское и Урожайное. По словам председателя комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимира Рогова, атака велась авиабомбами.