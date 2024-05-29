В Харькове произошли взрывы

В украинском городе Харькове произошло несколько взрывов. Об этом сообщает издание «Общественное. Новости».

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Отмечается, что сигнал воздушной тревоги в городе действует на протяжении 3,5 часа. При этом других подробностей произошедшего не приводится.

До этого сообщалось, что генеральный штаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) сообщил, что из-за усиления интенсивности боевых действий наиболее напряженной ситуация остается на красноармейском направлении на подконтрольной Киеву территории Донецкой народной республики (ДНР). Также уточняется, что бои с наибольшей интенсивностью проходят вблизи села Новоселовки.

28 мая президент России Владимир Путин заявил, что основные события в специальной военной операции (СВО) на Украине в данный момент разворачиваются на Харьковском направлении, а спровоцировали их Запад и украинские войска.

Ранее российские войска ликвидировали двух солдат элитного полка ВСУ.