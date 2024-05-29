Эксперт назвал причину участившихся атак БПЛА ВСУ на Краснодарский край

Атаками беспилотников на Краснодарский край противник пытается сорвать курортный сезон и запугать местное население. Такое мнение в интервью газете «Взгляд» высказал военный эксперт Алексей Леонков. При этом, по его словам, как показывает практика, эти методы не работают.

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«Очевидно, что атаки украинских дронов на Краснодарский край нацелены на повреждение нашей инфраструктуры в регионе. При этом я не исключаю, что частично данные полетов беспилотников передаются странам НАТО для дальнейшего анализа», — сказал Леонков.

Он подчеркнул, что России важно не только противодействовать уже летящим беспилотникам, но и пресекать саму возможность противника ими пользоваться, усилив работу по обнаружению и уничтожению мест сборки БПЛА.

Утром 29 мая губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что российские силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили беспилотник над Армавиром.

Глава региона отметил, что, по предварительным данным, никто не пострадал, разрушений нет.

Ранее ВСУ предприняли массированную атаку на Курскую область.