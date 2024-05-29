Глава Минобороны Армении обсудил сотрудничество с военным комитетом ЕС

Министр обороны Армении Сурен Папикян обсудил сотрудничество с председателем Военного комитета Евросоюза генералом Робертом Бриггером, передает ТАСС.

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«29 мая в рамках Шуманского форума по безопасности и обороне министр обороны Армении Сурен Папикян провел встречи с председателем Военного комитета ЕС генералом Робертом Бриггером», — указано в сообщении Минобороны страны.

Отмечено, что на встрече обсуждались вопросы сотрудничества Армении и ЕС в сфере обороны с достигнутой договоренностью о развитии сотрудничеста в сферах, представляющих взаимный для сторон интерес.

Помимо этого, Папикян представил ход проведения реформ в Вооруженных силах Армении.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что стратегию национальной безопасности Армении нужно пересмотреть и этот процесс уже начался на рабочем уровне. По словам армянского лидера, обеспечить безопасность Армении можно за счет диверсификации внешних связей, реформы армии, а также внедрения всеобъемлющей системы обороны и безопасности.