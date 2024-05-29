Коц показал кадры из оставленного ВСУ Волчанска

Военный корреспондент Александр Коц показал обстановку в Волчанске Харьковской области, оставленном украинскими войсками, фотографии опубликованы в его Telegram-канале. По словам военкора, в частном секторе в северной части города посреди улицы можно заметить обугленные останки танка «без головы», а через 300 метров и его башню.

Стремительно проезжаем побитый частный сектор северного Волчанска, где посреди улицы могут вырасти обугленные останки танка «без головы». А спустя метров 300 придется объезжать его башню, — написал Коц.

Военкор добавил, что сейчас над всем Волчанском стоит густой дым, воздух сотрясается от многочисленных взрывов. По словам Коца, его команде удается сделать на ходу буквально пару кадров обугленного квартала девятиэтажек, после чего они выдвигаются к другой безопасной точке. При этом в городе не осталось ни одной живой души.