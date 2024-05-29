Американский дрон-разведчик рекордно приблизился к Сочи

Разведывательный дрон США подлетел на рекордно близкое расстояние от Сочи. Об этом сообщает "Военная хроника" со ссылкой на данные мониторинговых ресурсов.

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Речь идет о RQ-4 Global Hawk (позывной FORTE13), которого Telegram-канал называет "постоянным смотрящим за Черным морем".

США направили новый разведывательный дрон в Черное море

Перед тем, как переместиться в район Сочи, беспилотник был замечен в 150 километрах южнее Крымского моста. Позднее к нему присоединился британский самолет-разведчик RC-135W Rivet Joint.