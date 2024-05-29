Замаскированный расчет БПЛА ВСУ выдал себя полоской света и был уничтожен

Как снайперов на передовой бьют антиснайперы, так и в беспилотной авиации появились свои истребители. Но охотятся они не за самими БПЛА - это расходный материал, - а за их операторами. Опытный пилот в современной войне едва ли не ценнее снайпера. И прячутся они не хуже.

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В Клещеевке российские штурмовые группы долгое время не могли понять, откуда вылетают мешавшие им "птички". Позвали оператора БПЛА с позывным "Тренер". Он установил наблюдение за районом, откуда, по докладам с земли, действовали вражеские беспилотники, и наше их хитро замаскированную базу.

"Это был абсолютно неприметный полуразрушенный дом на восточной окраине села. Сначала мы заметили движение в окне. Но это еще не говорило о том, что там "птичник" - мало ли кто может в развалинах прятаться. Но взяли объект под пристальное наблюдение. Рассматривая дом со всех сторон, я увидел полоску света под дверью. Стало понятно, что там есть лаз. Потом разглядел рядом с дверью квадрат, куда из-под двери ставят "птичку" и она взлетает", - рассказал "Тренер" проекту WarGonzo.

Убедившись, что искомый объект найден, оператор передал координаты дома артиллерии и та стерла его с лица земли вместе с содержимым.