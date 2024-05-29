Генштаб ВСУ назвал самое напряженное направление фронта

Наиболее напряженная ситуация для украинских военных остается в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщил Генштаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) в своем Telegram-канале. Lenta.ru

«Как и за прошедшие сутки более всего напряженной ситуация остается на покровском направлении (Покровск — украинское название города Красноармейск — «Газета.Ru»). Сейчас там продолжается восемь боевых столкновений», — говорится в сообщении. Газета.Ru

Ранее в Генштабе сообщали, что на отдельных участках этого направления ситуация требует от украинской армии «проведения маневра». Москва24