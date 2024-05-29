Многие иностранные наемники едут на Украину только для того, чтобы снимать видео для соцсетей. Об этом телеканалу France2 сообщил один из французских наемников, который участвует в боевых действиях на Украине в составе интернационального легиона.

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«К нам пришло много тиктокеров, они здесь, чтобы записывать видео. Я называю их клоунами, они тратят снаряды, которые требуются на фронте», – заявил наемник.

Ради видео для соцсетей иностранные наемники растрачивают снаряды, о дефиците которых неоднократно заявляли украинские и европейские власти.

До этого американское издание Wall Street Journal сообщило, что командование ВСУ из-за нехватки боеприпасов заставляет военнослужащих искать неразорвавшиеся снаряды по болотам. В апреле главарь киевского режима Владимир Зеленский признал, что у украинской армии нет боеприпасов для наступления.

Напомним, ранее на Украине сократили срок подготовки мобилизованных. Для обучения новобранцев не хватает учебных центров.