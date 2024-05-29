Reuters: силы российской армии кажутся бойцам ВСУ бесконечными
В ВСУ признались, что силы российской армии им кажутся бесконечными. Об этом пишет агентство Reuters.
«Усталость солдат ВСУ ощутима – результат месяцев, проведенных в обороне с, казалось бы, бесконечной живой силой и вооружением», – говорится в публикации.
Солдат ВСУ признался, что потерял счет своим сослуживцам, которых видел ранеными или убитыми. Украинец заявил, что хочет вернуться домой, но шансы на то, что скоро его кто-то сменит на передовой, невелики.
Еще один военный ВСУ добавил, что Россия самостоятельно производит все необходимое ей вооружение, а ВСУ зависят от других стран.
Напомним, мобилизованных заключенных на Украине решили отправлять на штурмы.