Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий семьям погибших участников СВО получать две пенсии одновременно.

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Новый закон предусматривает, что супруги погибших военных смогут получать пенсию по потере кормильца. Условием для получения одновременно двух пенсий является отсутствие повторного брака, а также наличие детей в возрасте до 23 лет.

Сами дети также имеют право на пенсию. Кроме того, 29 мая 2024 года глава государства подписал закон, позволяющий ветеранам спецоперации на Украине, тяжело раненым во время боевых действий, получить автомобиль с ручным приводом. Напомним, ранее Москалькова назвала причину приостановки обмена пленными. Вину за это она возложила на киевский режим.