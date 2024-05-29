Француз рассказал о наемниках-тиктокерах в ВСУ

Французский наемник, воюющий на Украине, заявил, что многие иностранцы присоединяются к ВСУ, чтобы снимать видео для TikTok. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на репортаж телеканала France 2.

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В середине марта в Минобороны РФ сообщили, что с начала СВО были уничтожены 5962 иностранных наемника Украины. Больше всего - из Польши (по оценке Минобороны, прибыло в страну 2960 польских наемников, 1497 из них погибли). Также погибли 147 из 356 прибывших французских наемников.

Собеседник телеканала France 2 рассказал, что многие иностранцы стали наемниками на Украины, чтобы добиться популярности в соцсетях. По его словам, чаще всего речь идет о съемке видео для TikTok.

«Я называю их клоунами, они тратят снаряды, которые нужны на фронте. Жаль, когда их растрачивают ради трех видео в TikTok», - подчеркнул француз.

В апреле сообщалось, что украинские боевые группы, связанные с националистами, пытаются набрать наемников в Южной Корее. Объявление о наборе наемников появилось в популярном южнокорейском интернет-сообществе. Среди требований к кандидатам были указаны возраст от 20 до 35 лет, минимальная физическая подготовка и «общая адекватность».