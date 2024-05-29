ВСУ атаковали машину с мирными жителями в российском регионе

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали автомобиль с мирными жителями в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор приграничного российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

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«Сразу несколько населенных пунктов Белгородской области были атакованы ВСУ с помощью БПЛА. На автодороге к селу Богун-Городок Борисовского района взрывное устройство было сброшено на движущийся автомобиль. В результате атаки пострадавших нет, транспортное средство повреждено», — пояснил политик.

Помимо того, атаке подверглось село Безымено в Грайворонском городском округе, где дрон сбросил взрывное устройство. В результате в частном жилом домовладении оказались выбиты окна, посечен забор. Также повреждения получили линии газо- и электроснабжения и автомобиль.

До этого ВСУ обстреляли фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) в Белгородской области. По словам Гладкова, осколки снарядов посекли фасады Центра культурного развития и ФАПа. В результате в медицинском учреждении оказались разбиты пять окон и повреждена входная дверь.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.