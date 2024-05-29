Военэксперт призвал укреплять оборону РФ из-за размещения ракет США в Азии

России следует укреплять оборону из-за размещения США ракетных комплексов средней и меньшей дальности в Азии, заявил капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. В беседе с NEWS.ru военный эксперт уточнил, что РФ уже сейчас повышает обороноспособность на Курильских островах и по всему востоку.

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Хоть США и хотят разместить РСМД в странах Азии, чтобы выступить против Китая, как мне кажется, Россия тоже должна укреплять свою оборону на границах. Что мы, собственно, и делаем. Мы повышаем оборону на Курильских островах, по всему востоку, мы вынуждены это делать, — пояснил эксперт.

По его словам, подобные действия США априори представляют угрозу и для России. Дандыкин подчеркнул, что Москва понимает опасность данных решений Вашингтона. Он выразил надежду, что в Китае тоже осознают эту угрозу.

Понимание опасности у нас есть. И было бы неплохо, если бы и у Китая это выражалось в большей мере. Для них, на мой взгляд, тоже наступают тяжелые времена. Если дойдет до войны, это будет очень серьезно. Вооруженные силы Китая, несомненно, входят в тройку лучших, но они не имеют боевого опыта, — заключил эксперт.

Дандыкин ранее заявил, что США хотят разместить РСМД в Азии для помощи Тайваню. Эксперт выразил мнение, что Вашингтон «готовится к заварушке». Он отметил, что на бумаге США признают целостность Китая, но на деле ведут себя, руководствуясь двойными стандартами.