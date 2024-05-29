Лукашенко рассказал о потребностях Белоруссии на случай военного времени

Белоруссия должна производить максимум своей продукции военно-промышленного комплекса на случай военного времени. О потребностях Минска рассказал президент республики Александр Лукашенко, сообщение об этом опубликовала пресс-служба главы государства.

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«В Беларуси в части продукции ВПК нужно иметь максимум своего», — приводит слова президента его пресс-служба.

Кроме того, он отметил, что на максимальный выпуск продукции ВПК также нацелены недавно принятые концепция национальной безопасности и военная доктрина республики. «Концепция, доктрина — это законы, направления, по которым мы будем действовать. Но важна конкретика. Если мы говорим о том, что будем обороняться, встает вопрос: чем? Поэтому уделяем большое внимание, в том числе создавая новые производства», — подчеркнул белорусский лидер.

25 апреля в Белоруссии утвердили новую военную доктрину. Согласно документу, размещение российского ядерного оружия на территории страны рассматривается как «важное слагаемое превентивного сдерживания потенциальных противников от развязывания вооруженной агрессии» и является «вынужденной реакцией» на несоблюдение западными странами-гарантами условий Будапештского меморандума о гарантиях безопасности в связи с присоединением Белоруссии к Договору о нераспространении ядерного оружия.