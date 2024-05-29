Бойцы группировки "Запад" нанесли поражение бригадам ВСУ

Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение шести бригадам Вооруженных сил Украины (ВСУ) и Нацгвардии Украины. Как сообщили в Минобороны России, противник потерял до 400 военнослужащих.

"Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи, а также нанесли поражение формированиям 14-й, 30-й, 77-й и 116-й механизированных бригад ВСУ, 13-й и 31-й бригад Нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области, Новоселовское Луганской Народной Республики, Григоровка и Серебрянка Донецкой Народной Республики. Отразили две контратаки штурмовых групп 43-й механизированной бригады ВСУ и 3-го отряда погранслужбы Украины. ВСУ потеряли до 400 военнослужащих", - сказали там.