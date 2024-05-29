Минобороны РФ впервые сообщило о поражении французской гаубицы

Министерство обороны РФ впервые сообщило о поражении российскими военными французской 155-мм гаубицы ТRF-1 в зоне СВО.

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В пресс-службе добавили, что, кроме французской гаубицы, ВС РФ уничтожили два танка, 11 автомобилей, 155-мм самоходную артиллерийскую установку Польши Krab и два 105-мм американских орудия М119.

При этом, как сообщило ведомство, подразделению группировки "Запад" удалось занять выгодные позиции, а также нанести удар по шести бригадам Вооруженных сил Украины и украинской Нацгвардии. В связи с этим вражеская сторона потеряла до 400 военных.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что на ход СВО принципиально не повлияют любые поставки вооружений Украине западными странами. Он подчеркнул, что российские военные делают свое дело.