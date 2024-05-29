Хейли раскритиковали за надпись "прикончи их" на израильском снаряде

Бывшая участница президентской гонки в США Никки Хейли подверглась критике со стороны правозащитников за то, что во время визита в Израиль она оставила надпись "прикончи их" (finish them) на одном из артиллерийских снарядов, которые израильские военные используют для нанесения ударов по целям в секторе Газа и Ливане. Об этом сообщил американский журнал Newsweek.

По его информации, поведение бывшего постпреда США при ООН Хейли вызвало волну недовольства со стороны представителей правозащитных организаций. Так, по мнению одного из руководителей еврейско-арабского движения за мир "Держаться вместе" (Standing Together) Алана Ли Грина, ее поступок "просто отвратителен".

"Им не нужны политики, пропагандирующие смерть", - написал он в X (ранее Twitter).

Американский активист Омар Сулейман отметил, что "пока американцы смотрят, как Израиль заживо сжигает сектор Газа <...>, Никки Хейли пишет любовные записки на бомбах, падающих на мирных жителей". Правозащитник Алек Каракатсанис считает, что "сообщение, которое Никки Хейли написала на израильских бомбах, - это одна из самых безнравственных вещей", которое он когда-либо видел. В свою очередь член политбюро радикального палестинского движения ХАМАС Бассем Наим также выразил возмущение в комментарии Newsweek.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года вооруженных сторонников ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 240 заложников. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и стал наносить удары по сектору и отдельным районам Ливана и Сирии, после чего начал наземную операцию в анклаве. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.