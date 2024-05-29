Военкор рассказал о продвижении ВС России в Волчанске

В ходе наступательных действий Вооруженные силы (ВС) России взяли под контроль еще несколько кварталов в Волчанске Харьковской области Украины. О продвижении Российской армии рассказал военный корреспондент Семен Пегов, фрагмент его выступления опубликован в Telegram Первого канала.

«Еще как минимум два-три квартала [в Волчанске] нам удалось забрать за текущие сутки. Повторюсь, это несмотря на то, что противник перебросил огромные резервы на это направление», — заявил военкор.

Он отметил, что Вооруженные силы Украины сконцентрировали на харьковском направлении более 60 подразделений.

Раскрыты детали битвы за Волчанск

24 мая депутат Госдумы Виктор Водолацкий заявил, что российская армия контролирует более половины Волчанска. По его словам, дальше ВС России начнет наступление на Славянск, Краматорск и Красноармейск.