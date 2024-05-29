В МО РФ оценили дальность полета дронов ВСУ

Украинские беспилотники способны преодолевать расстояние до 2,5 тысячи километров, рассказал начальник службы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Воздушно-космических сил РФ Дмитрий Богданов. Российская газета

«Противник не стоит на месте, и сейчас беспилотные летательные аппараты позволяют преодолевать пространство до 2,5 тысячи километров, и многие регионы об этом знают», — сказал он. ТАСС

В апреле журнал The Economist написал, что у ВСУ появились новые беспилотники с дальностью полета до трех тысяч километров, способные долететь до Сибири. Lenta.ru