Российские бойцы смогли осмотреть еще один пораженный M1A1SA-UKR Abrams, находившийся на вооружении формирований киевского режима. Его фотографии размещены в телеграм-канале "VELES тихонько пишет".

Противник потерял танк на Очеретинском направлении 2-го мая. Экипаж попытался спрятать его под деревьями, но это не помогло. Его все равно обнаружили и поразили.

Попадание барражирующего боеприпаса вызвало детонацию находящегося в кормовой части башни боекомплекта. В результате возникшего пожара сильно обгорела верхняя часть боевой машины с находящимся там оборудованием, в том числе дистанционно управляемой пулеметной установкой. Досталось и ходовой части.

© телеграм-канал VELES тихонько пишет

© телеграм-канал VELES тихонько пишет

© телеграм-канал VELES тихонько пишет

Этот танк стал четвертым по счету уничтоженным образцом такого типа, поставленным США. Сейчас их общее число уже перевалило за десять. Например, во вторник сообщали об очередной жертве высокоточного боеприпаса "Краснополь".

Испугавшись высоких потерь, экипажи M1A1SA-UKR стали устанавливать на них динамическую защиту "Контакт-1" советской разработки, решетчатые экраны и противодронные "мангалы".