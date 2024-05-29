Полковник назвал признак участия Польши в конфликте с Россией

Любая страна имеет право передавать оружие другой, но, если она продолжает делать это после начала военного конфликта, если ее оружием наносятся удары по стороне противника, такое государство становится участником конфликта, заявил в разговоре с «Лентой.ру» военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. Так он ответил на решение Польши разрешить Украине удары по территории России с использованием польского оружия.

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«Оружие, которое передавал Запад, уже применялось для нанесения ударов по Белгородской и Курской областям. Заявление Польши — это просто кривляние на камеру в попытке продемонстрировать свою решимость, — считает Матвийчук. — Согласно международным положениям, любая страна имеет право передавать свое оружие другой. Но, если это происходит после начала военного конфликта, тем более, если это оружие применяется против другой стороны, такая страна становится участником боевых действий».

Кроме того, по мнению полковника, Польша пытается спровоцировать Россию на агрессивные действия, чтобы получить основание для ввода войск на территорию западной Украины.

«Это попытка вовлечь нас в новую бойню, обвинив в агрессивных действиях, которые сами же и начали. Для нас это не означает ничего. Только демонстрирует миру, что Польша является участником этого конфликта», — заключил Матвийчук.

Ранее в Минобороны Польши заявили, что страна разрешила Украине использовать поставленное оружие для ударов по территории России и не ставит ограничений на его применение.