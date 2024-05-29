Россия уничтожила два украинских катера в Черном море

Авиация Черноморского флота РФ уничтожила два украинских катера без экипажей в Черном море. Об этом сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

Оба катера были уничтожены в среду, 29 мая, около 11:00 по московскому времени. В этот момент они находились в северо-западной части акватории Черного моря и следовали в направлении Крыма.

Ранее в Минобороны сообщили, что ВС РФ нанесли поражение живой силе и технике 54-й механизированной и 46-й аэромобильной бригад ВСУ в районах Ивано-Дарьевки, Красногоровки и Константиновки. ВСУ потеряли более 700 военнослужащих убитыми и ранеными.

Российские военные уничтожили 15 морских дронов ВСУ за один день. Все беспилотники направлялись в сторону Крыма

Российские силы уничтожили там две гаубицы Д-20, гаубицу Д-30 и американское буксируемое орудие М119. Барражирующие боеприпасы поразили три бронированные машины и шесть автомобилей.