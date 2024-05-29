В ЕС захотели создать мировую оборонную сеть

Европейский союз (ЕС) хочет создать мировую сеть оборонных партнерств и призывает партнеров присоединиться к ней. Такое заявление сделал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, его слова передает ТАСС.

По его словам, европейским странам необходимо расширять систему сотрудничества в оборонной сфере из-за большого количества мировых угроз.

«Я приглашаю всех, кто заинтересован в развитии оборонного сотрудничества с нами», — заявил дипломат, добавив, что ЕС намерен создать сеть оборонных партнерств по всему миру.

Он отметил, что уже подписал подобные соглашения с Молдавией и Норвегией и вскоре подпишет еще шесть.

27 мая верховный представитель объединения по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что министры иностранных дел стран-членов Евросоюза обсудили отмену ограничений на применение Вооруженными силами Украины (ВСУ) оружия НАТО. По его словам, подобные обсуждения «набирают обороты».