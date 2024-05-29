Адмирал оценил состояние военно-морского флота НАТО

Авианосцы США не выполняют поставленные задачи и «уходят досрочно». Другие корабли необходимы флотилии для «массовки». Такое мнение экс-командующий Тихоокеанским флотом, глава Института мировой военной экономики и стратегии ВШЭ Сергей Авакянц выразил в эфире радиостанции «Говорит Москва».

«По факту, авианосец английский пришёл в Тихий океан, сломался и ушёл, не выполнив свою задачу, досрочно. Надо иметь в виду, что основу НАТО составляет военно-морской флот США. Вот это флот НАТО, остальное — массовка в не очень хорошем состоянии».

Ранее Авакянц допустил незаинтересованность США в масштабном конфликте с Россией.

В эфире радиостанции «Говорит Москва» он добавил, что американцам выгодно создание напряжённости на западных и южных рубежах нашей страны.