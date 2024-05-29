Боевик ВСУ сообщил, что Киев оформляет своим пленным «самоволку»

Пленный украинец Юрий Войтович в беседе со «Звездой» заявил, что Украина отказывается признавать своих пленных, и оформляет их, как самовольно покинувших свои части.

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Он привел в пример одного из морских пехотинцев, о котором даже уже снят видеорепортаж. Но в ВСУ утверждают, что это все фейк и опровергают все заявления его семьи, для которой был организован видеозвонок.

Также Войтович оценил ситуацию, в которой оказалась Украина, отметив, что она уже проиграла в вооруженном конфликте. Кроме этого, он констатировал беспардонность работы территориальных центров комплектования, которые «гребут уже практически всех». Самым большим шоком для Юрия Войтовича стал человек на двух протезах, который проходил вместе с ним тренировку.

Сами тренировки, по словам пленного, также не представляют реальной ценности, так как не готовят людей к тому, что происходит на передовой.

«Нафиг не нужно», - резюмировал он.

Еще Войтович отметил гуманизм российских военных, которые, застав его в неудобном положении, сказали подымать руки и взяли в плен, хотя «могли спокойно застрелить».

Ранее пленный рассказал, что броневик MaxxPro американского производства не подходит для условий украинского театра военных действий.