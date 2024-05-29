Zvezda: командование ВСУ считает всех пленных Россией солдат дезертирами

Солдаты ВСУ рассказали, что их собственное командование не признает пленных военных. Командиры записывают пленных солдат в статус самовольно покинувших воинскую часть. Об этом рассказал украинский военный Юрий Войтович.

«Командование ВСУ не признает своих пленных — оно записывает их как самовольно покинувших войсковую часть», — рассказал Юрий Войтович в разговоре с авторами telegram-канала Zvezda.

В качестве примера он привел в пример другого военного из морской пехоты. О нем уже снят репортаж, однако командование ВСУ продолжает уверять семью военнопленного, что вся размещенная информация о нем — фейк.

Ранее подполье засняло разговор украинского военного. Тот в разговоре признался, что готов пойти с русскими в сторону Киева, лишь бы конфликт завершился. До этого военнопленные бойцы ВСУ в разговоре с российскими представителями рассказывали, что командование Украины относится к своим подчиненным как к «пушечному мясу», также оно обманывает военных и не ценит их жизни.