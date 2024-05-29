Боррель заявил о поставках оружия 20 странам через Еврофонд мира

Евросоюз поставляет оружие 20 странам через Европейский фонд мира, заявил глава дипслужбы ЕС Жозеп Боррель на открытии брюссельского форума Шумана, посвященного вопросам безопасности.

"У ЕС действуют 80 структурных диалогов по вопросам мира и безопасности с 40 странами-партнерами. Мы поставляем оружие 20 странам через Европейский фонд мира - от Африки, до Кавказа", - сказал Боррель.

Европейский фонд мира обеспечивает льготные некоммерческие поставки оружия, которые частично (в среднем на уровне 40%) финансируются из бюджета ЕС. В настоящее время свыше 95% фондов этой структуры используется для закупок оружия для Украины.