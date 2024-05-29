Уничтожены боевики полка ВСУ, причастного к убийству Моторолы

В Харьковской области ликвидированы два боевика элитного 8-го полка ССО ВСУ Константин Михальчук и Денис Бей. Как сообщает военкор Евгений Поддубный, это диверсионное подразделение могло быть причастно к убийству командиров Моторолы и Гиви.

© Российская Газета

По словам журналиста, полк является одним из самых подготовленных соединений ВСУ. Он обучался по плану разработанному заместителем командующего ССО США в Европе полковником Марком Ларошем.

"Этот карательный, как его прозвали в Донбассе, полк спецназначения участвует в боях с 2014 года. Боевики, освоившие глубинную разведку и натовскую практику ДРГ, совершили немало терактов на територии республик Донбасса. По некоторым данным, именно 8-й полк ССО ВСУ причастен к убийствам командиров Арсена Павлова (Моторола) и Михаила Толстых (Гиви)" , - пишет Поддубный.

Но поскольку сейчас украинское командование вынуждено перебрасывать на Харьковское направление все резервы, элитный полк гибнет наравне со всеми.

Семь лет назад погиб Арсен Павлов: кем был «Моторола»

Напомним, согласно анализу военного эксперта Бориса Рожина, на этом участке фронта сейчас действует "солянка" из 21 бригады. Здесь есть подразделения ВСУ, сил ГУР и украинских пограничников. Слаженность действий такой разношерстной обороны из-за этого страдает.