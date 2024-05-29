Экс-участник «Дома-2» работал оператором беспилотников на СВО

Бывший участник телешоу «Дом-2», каскадер Тимур Нуридинов рассказал, что улетел из Китая ради участия в СВО. Его слова передает kp.ru.

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«Быстренько записал номер телефона, позвонил. На следующий день — собеседование, потом — психолог», — рассказал мужчина.

По словам Нуридинова, он решил стать военным после того, как на СВО ушел его отчим. После обучения шоумена отправили на Соледарское направление, где он занимался в том числе съемками с беспилотников.

«У нас были ребята, которые отлично «летали», поражали цели. И у нас есть видео поражений. Конкретно мы, наш отряд поражал цели! Двое пилотов, которым я аплодирую», — поделился экс-участник «Дома-2».

Нуридинов провел на службе полгода. Он вспомнил, как попал в госпиталь, так как буквально в метре от него произошел взрыв. Шоумен признался, что ему повезло остаться живым, потому что лишь бронированная дверь от КамАЗа погасила основную ударную волну и собрала осколки. При этом пламя обожгло мужчину, ожоги были в том числе и на лице.

«На руке остался шрам, зато лицо полностью восстановилось. Все затянулось, грех жаловаться», — отметил Нуридинов.

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