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Российские морпехи использовали новые методики ведения современного боя

Морские пехотинцы Тихоокеанского флота (ТОФ) России использовали новые методики ведения современного боя. Об этом со ссылкой на флот сообщает ТАСС.

Российские морпехи использовали новые методики ведения современного боя
© РИА Новости

Полученные в зоне специальной военной операции методы боя активно задействуются в ходе упражнений на полигоне Бамбурово. Речь идет, в частности, о новом упражнении по штурму опорного пункта, в рамках которого осуществляется взаимодействие тактических групп штурма, огневого прикрытия и маневрирования. Отрабатываются действия по входу в траншею, продвижению по ней, взаимодействию с дронами, а также действия в условиях нештатных ситуаций, например, исчерпания боеприпасов и ранения бойцов.

Ранее агентство со ссылкой на ТОФ сообщило, что противолодочный самолет Ил-38Н отработал поиски диверсионной группы у берега.

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