Появились кадры уничтожения американской САУ Paladin на Харьковском направлении
На Харьковском направлении уничтожили американскую артиллерийскую установку Paladin. Видео представил Telegram-канал "Северный ветер".
Обнаружил самоходную артиллерийскую установку беспилотный летательный аппарат группировки "Север". Потом за дело взялись российские артиллеристы.
На видео можно понаблюдать за тем, как была вычислена и уничтожена американская САУ Paladin.
"РГ" уже писала о том, что в населенном пункте Старая Водолага Харьковской области были уничтожены старшие офицеры ВСУ. Российский "Искандер" нанес точный удар по командному пункту 302-й зенитно-ракетной украинской бригады.