На Харьковском направлении уничтожили американскую артиллерийскую установку Paladin. Видео представил Telegram-канал "Северный ветер".

Обнаружил самоходную артиллерийскую установку беспилотный летательный аппарат группировки "Север". Потом за дело взялись российские артиллеристы.

На видео можно понаблюдать за тем, как была вычислена и уничтожена американская САУ Paladin.

"РГ" уже писала о том, что в населенном пункте Старая Водолага Харьковской области были уничтожены старшие офицеры ВСУ. Российский "Искандер" нанес точный удар по командному пункту 302-й зенитно-ракетной украинской бригады.