Израиль нанес удар по лагерю в Рафахе боеприпасами американского производства

При ударе Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по палаточному лагерю для перемещенных лиц в Рафахе использовались боеприпасы американского производства. Об этом свидетельствует анализ CNN видео с места происшествия.

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По данным телеканала, на видео из лагеря «Кувейтский лагерь мира 1» виден хвост американской бомбы малого диаметра GBU-39 (SDB) производства компании Boeing, которая представляет собой высокоточный боеприпас, предназначенный для поражения стратегически важных точечных целей» и приводящий к низкому побочному ущербу.

«Использование любого боеприпаса, даже такого размера, всегда будет сопряжено с риском в густонаселенной местности», — отметил эксперт по взрывному оружию Крис Кобб-Смит.

Бывший старший член группы по обезвреживанию боеприпасов армии США отметил, что боеголовка отличается, а наведение и крыльевая часть уникальны по сравнению с другими боеприпасами.

Ранее ЦАХАЛ нанес мощный удар по лагерю в Рафахе на фоне первой за несколько месяцев атаки радикального палестинского движения ХАМАС на Тель-Авив. Вследствие удара разразился сильный пожар. Всего атака унесла жизни нескольких десятков мирных граждан.