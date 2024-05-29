Симоньян оценила готовность Запада к третьей мировой войне

Запад не готов вести третью мировую войну, а своими действиями и риторикой просто испытывает Россию на прочность. Об этом в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1» заявила главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян.

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Во время обсуждения высказываний европейских чиновников о возможности наносить удары по военным целям в РФ Симоньян отметила, что у РФ в определенный момент просто не будет другого выхода, как объявить Западу ультиматум. По мнению главреда, рано или поздно страны НАТО разрешат и ввод войск, и нанесение ударов по территории РФ.

«Они готовы вступить в третью мировую? Не думаю. Я думаю, что они испытывают нас на прочность и доиспытываются», — сказала Симоньян.

Ранее журналистка заявляла, что возможность нового мирового конфликта зависит от желания США начать его перед президентскими выборами в стране. Также Симоньян отмечала, что Москве никогда нельзя было договариваться с Киевом, а Минские соглашения нужны были лишь для подготовки к военному конфликту.