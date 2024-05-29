Польша разрешила Украине применять поставленное оружие для ударов по России

Замминистра обороны Польши Цезарий Томчик заявил, что Варшава не ограничивает Киев в применении польского оружия для ударов по территории России. Об этом сообщает Business Insider Polska.

Томчик подчеркнул, что сейчас Украина ограничена некоторыми странами в использовании переданного ей оружия. По его мнению, «этому следует положить конец» и «никаких ограничений в этом плане не должно быть». Замминистра рассказал, что Польша не выдвигала и не выдвигает никаких требований относительно оружия, которое она предоставляет Украине.

«Украина может использовать его по своему усмотрению», - заявил Томчик.

В то же время он отметил, что существуют международные обязательства относительно поставок техники. К примеру, даже если Польша передаст Украине танки Leopard, только Германия сможет ставить условия их использования.

«Позиция Польши заключается в том, что не должно быть никаких ограничений в этом отношении. Украина должна иметь возможность воевать той техникой, которую ей поставляют, потому что она получает эту технику, чтобы быть эффективной», - заключил Томчик.

Ранее в правительстве Украины заявили, что неудачи ВСУ на Харьковском направлении связаны с запретом на удары по территории РФ западным оружием. Позже генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал страны альянса снять эти запреты. СМИ сообщали, что против этого выступают Италия, Германия и президент США Джо Байден.