Шольц заявил, что Киев может наносить удары по территории России

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Украина может в соответствии с международным правом наносить удары по территории России, сообщило издание Le Monde.

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Политик подчеркнул, что Киев сегодня находится под нападением и может защитить себя. При этом еще 26 мая Шольц выступил против того, чтобы ВСУ использовали западное оружие для атак объектов на территории России.

Конгресс требует от Пентагона разрешить ВСУ наносить удары по России американским оружием

По его словам, нет причин для расширения зоны применения оружия, поставленного западными странами.