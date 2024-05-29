Спецслужбы Украины пытаются активно вербовать жителей России, у которых родственники проживают в Харькове, рассказали в организации пророссийского подполья «Дозор».

Как сообщили в организации, жители Харькова волнуются за белгородцев, которых регулярно атакуют ВСУ, город в страхе держат СБУ и ТЦК, причем первые, предчувствуя надвигающуюся смерть, пытаются вербовать россиян под страхом расправы над родственниками, проживающими в Харькове, передает ТАСС.

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Подпольщик уточнил, что похожая ситуация сложилась в Одессе, где строится оборона вокруг города. Также представитель подполья обратился к представителям украинских спецслужб с предложением о сотрудничестве.

Ранее украинский пленный заявил, что многие солдаты ВСУ не хотели оборонять Харьков.