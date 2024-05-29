В Краснодарском крае над Армавиром сбили БПЛА

Беспилотный летательный аппарат сбит силами ПВО над Армавиром в Краснодарском крае. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вениамин Кондратьев.

"Наши военные сегодня утром вновь пресекли попытку киевского режима совершить теракт на территории Краснодарского края. Над Армавиром силами ПВО уничтожен беспилотный летательный аппарат. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет", - написал он.

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