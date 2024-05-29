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В Краснодарском крае над Армавиром сбили БПЛА

Беспилотный летательный аппарат сбит силами ПВО над Армавиром в Краснодарском крае. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вениамин Кондратьев.

В Краснодарском крае над Армавиром сбили БПЛА
© РИА Новости
"Наши военные сегодня утром вновь пресекли попытку киевского режима совершить теракт на территории Краснодарского края. Над Армавиром силами ПВО уничтожен беспилотный летательный аппарат. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет", - написал он.

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Вениамин Кондратьев
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