Расчеты FPV-дронов морпехов уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ на правом берегу Днепра

Расчеты FPV-дронов морской пехоты Северного флота выявили и уничтожили пункт управления беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на правом берегу Днепра. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Операторы беспилотных летательных аппаратов выявили и уничтожили украинский пункт управления БПЛА на правом берегу Днепра. Осуществив запуск FPV-дрона, оператор направляет его к цели. В это время второй номер расчета - помощник оператора - корректирует с помощью квадрокоптера полет дрона-камикадзе для точного наведения. Четкими скоординированными действиями расчет точно заходит на цель и фиксирует попадание FPV-дрона", - говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что преимуществом FPV-дрона перед обычными квадрокоптерами является возможность проходить сложный маршрут или преследовать движущуюся цель на высокой скорости. Это позволяет с максимальной эффективностью применять их для уничтожения движущихся целей, уничтожать живую силу в блиндажах, ДЗОТах и специальных укрытиях с помощью прикрепленного к дрону боеприпаса.

"Военнослужащие группировки войск "Днепр" ежедневно с помощью беспилотных летательных аппаратов в режиме реального времени наблюдают за правым берегом Днепра, отслеживают передвижения противника, проводят корректировку ударов реактивной и ствольной артиллерии и осуществляют наведение FPV-дронов на цели противника", - добавили в военном ведомстве.