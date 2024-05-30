МО РФ сообщило об уничтожении минометных расчетов ВСУ

Расчеты САУ "Мста-СМ2" 1-й гвардейской танковой армии Западной группировки ВС РФ уничтожили минометные расчеты и живую силу ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

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"Артиллерийские подразделения группировки войск "Запад" в круглосуточном режиме наносят точные удары по вскрытым объектам, позициям, фортификационным сооружениям, бронетехнике и живой силе украинских националистов в зоне проведения специальной военной операции. Артиллеристы вычисляют координаты целей на основании разведки и наносят огневое поражение противнику", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что в ходе выполнения боевых задач расчетами 152-мм самоходных гаубиц "Мста-С" применяются осколочно-фугасные, а также высокоточные боеприпасы, что позволяет нанести максимальный урон фортификационным сооружениям, заглубленным бетонированным укреплениям, бронетехники и живой силе ВСУ.